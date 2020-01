USA-Les créations d'emplois ralentissent, le taux de chômage stable

WASHINGTON, 10 janvier (Reuters) - Les créations d'emplois ont ralenti plus qu'attendu aux Etats-Unis en décembre mais restent suffisamment vigoureuses pour prolonger le cycle d'expansion de l'économie américaine, en dépit de la contraction du secteur manufacturier sur fond de tensions commerciales. Le rapport mensuel publié vendredi par le département du Travail fait état de 145.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier contre un consensus de 164.000 et après 256.000 en décembre. Les chiffres du mois dernier avaient été gonflés par le retour au travail d'environ 46.000 ouvriers après la grève chez General Motors GM.N . Le taux de chômage est stable à 3,5% et la croissance du salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1% sur un mois contre 0,3% en décembre. Le dollar et les rendements des emprunts d'Etat américains ont baissé et les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont légèrement réduit leurs gains après la publication de cette statistique. .DXY US1OYT=RR (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)