USA-Les créations d'emplois ont ralenti en juillet

WASHINGTON, 7 août (Reuters) - La croissance de l'emploi aux Etats-Unis a ralenti en juillet dans le contexte de résurgence des infections par le nouveau coronavirus, signe clair que l'économie américaine peine à redécoller après le choc provoqué par la pandémie. Le département du Travail a fait état vendredi de 1,763 million de créations de postes non agricoles le mois dernier après un record de 4,8 millions enregistré en juin. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre moins important de 1,6 million. "Le ralentissement de l'économie va se poursuivre et je crains que la combinaison de la flambée épidémique et du manque d'action du Congrès puisse vraiment pousser l'emploi en territoire négatif," a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université de Loyola Marymount en Californie. Ce rapport mensuel sur l'emploi pourrait accroître la pression sur la Maison blanche et le Congrès pour parvenir à un compromis sur un nouveau plan de relance, qui permettrait d'assurer le maintien d'un soutien financier public aux millions d'Américains frappés par les conséquences économiques de la pandémie. Mais les dissensions entre les camps démocrate et républicain ont pour l'instant empêché la prolongation d'un dispositif qui assurait aux chômeurs une indemnité de 600 dollars (506 euros) par semaine, considéré comme un soutien capital à l'économie mais qui est arrivé à échéance vendredi dernier. Le taux de chômage est retombé à 10,2 % après 11,1% en juin et 13,3% en mai. Sur les marchés, les futures sur indices à Wall Street ont réduit leurs pertes en réaction à un nombre de créations d'emplois supérieur aux attentes, en particulier le Dow Jones .DJI , qui est passé brièvement dans le vert. Le dollar a légèrement accru ses gains face à un panier de devises internationales tandis que les rendements obligataires ont peu réagi. .DXY Tableau de la statistique: (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -0.29%