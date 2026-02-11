USA-Les créations d'emplois beaucoup plus fortes que prévu en janvier

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont accéléré en janvier, et ce beaucoup plus que prévu, montre mercredi le rapport mensuel du département du Travail.

Ce rapport, dont la publication a été retardée en raison du récent "shutdown" aux Etats-Unis, recense 130.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 70.000 créations nettes.

Le chiffre de décembre a été révisé, faisant apparaître désormais 48.000 créations de postes contre 50.000 en première estimation.

Le taux de chômage s'est établi en janvier à 4,3% après 4,4% en décembre et un consensus à 4,4%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)