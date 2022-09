Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: les commandes industrielles fléchissent en juillet information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont baissé au mois de juillet, reflétant une tendance au ralentissement dans l'activité manufacturière, montrent des données publiées vendredi par le Département du Commerce.



Selon cette statistique, les nouvelles commandes de biens manufacturés ont reculé de 1% après une progression révisée de 1,8% au mois de juin, alors que les économistes tablaient au contraire sur une augmentation de 0,2%.



Ce repli, qui met fin à une série de neuf mois consécutifs de hausse, est notamment dû à un recul des commandes de turbines et de générateurs pour le secteur de l'énergie et à une chute des commandes d'avions militaires.



Les stocks s'inscrivent en hausse de 0,1%, tandis que les livraisons ont baissé de 0,9%, faisant ressortir un rapport des stocks aux livraisons de 1,47, contre 1,46 en juin.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.