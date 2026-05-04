USA-Les commandes à l'industrie progressent plus que prévu en mars

Les commandes à l'industrie aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mars, montrent les données publiées lundi par le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains ont augmenté de 1,5% en mars, après +0,3% en février (révisé de 0,0%), selon les données du Bureau des statistiques du département.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,5 % sur le mois.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)