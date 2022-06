Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: les commandes à l'industrie augmentent moins que prévu information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 16:17

(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie ont augmenté pour une onzième fois en 12 mois aux Etats-Unis au mois d'avril, une statistique qui confirme la résistance du secteur manufacturier face aux tensions inflationnistes.



Le Département du Commerce a fait état ce jeudi d'une hausse de 0,3% des nouvelles commandes de biens manufacturés en avril après une progression révisée de 1,8% en mars.



Les économistes s'attendaient toutefois à une augmentation plus vive de la statistique, de l'ordre de 0,7%.



La hausse atteint 12,5% sur un an.



Les commandes de biens d'équipement ont été portées le mois dernier par le vigueur des équipements miniers, pétroliers et gaziers (+11,9%), des systèmes de chauffage et de climatisation (+10,2%) et des bateaux et navires (+11,1%).