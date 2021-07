Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : légère remontée du taux de chômage en juin Cercle Finance • 02/07/2021 à 14:37









(CercleFinance.com) - L'économie américaine a généré 850.000 emplois non agricoles en juin, selon le Département du Travail, des créations supérieures à la moyenne des attentes, mais le taux de chômage est remonté de 0,1 point à 5,9%, alors que le consensus attendait une baisse. Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près inchangé à 61,6%, un niveau inférieur de 1,7 point à son niveau de février 2020, le mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis. Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés, de 278.000 à 269.000 pour avril et de 559.000 à 583.000 pour mai, soit une révision en hausse totale de 15.000 sur cette période bimensuelle.

