Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: légère remontée de l'indice Philly Fed en octobre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie (Philly Fed) se redresse timidement en octobre, passant de -9,9 en septembre à -8,7 ce mois-ci, traduisant donc une contraction un peu moins forte des conditions d'activité dans la région de Philadelphie.



'Les indicateurs de l'enquête pour l'activité générale et les entrées de commandes sont restés négatifs, et l'indice des expéditions a peu varié à un niveau faible mais positif', notent les enquêteurs, mentionnant aussi une hausse de l'emploi dans l'ensemble.



Ils ajoutent que les deux indices de prix indiquent des hausses globales des prix, et que les indices d'activité générale future suggèrent que les entreprises interrogées s'attendent à des baisses globales au cours des six prochains mois.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.