USA-Légère hausse des inscriptions au chômage à 200.000

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu lors de la semaine au 17 janvier, à 200.000, contre 199.000 (révisé) la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 210.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 10 janvier ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 198.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 201.500 contre 205.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,849 million lors de la semaine au 10 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,875 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)