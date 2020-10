Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : légère hausse de l'indice PMI manufacturier Cercle Finance • 01/10/2020 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier américain a enregistré en septembre sa plus forte croissance depuis janvier 2019, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet d'études IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat. Son indice PMI a en effet progressé à 53,2 le mois dernier, contre 53,1 au mois d'août et après une estimation 'flash' établie à 53,5. Pour mémoire, le chiffre de 50 marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité. 'De façon encourageante, les entreprises ont signalé une reprise soutenue de la demande pour les machines et les équipements, ce qui laisse penser que les entreprises augmentent à nouveau leurs dépenses d'investissement après avoir gelé leurs projets d'expansion au printemps dernier', déclare dans un communiqué Chris Williamson, le chef économiste de Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.