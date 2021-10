Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : légère hausse de l'indice des indicateurs avancés information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 16:15









(CercleFinance.com) - Un indicateur de l'activité économique à venir aux Etats-Unis n'a que légèrement progressé en septembre, reflétant le ralentissement de la croissance à l'oeuvre Outre-Atlantique. L'indice des indicateurs avancés copilé par l'organisation patronale Conference Board a crû de 0,2% le mois dernier, après des progressions de respectivement 0,9% et 0,8% en juillet et août. Les économistes, eux, anticipaient une hausse plus robuste de l'ordre de 0,5%. D'après le Conference Board, ces chiffres sont cohérents avec ceux d'une trajectoire de croissance 'plus modérée' au second semestre par rapport aux six premiers mois de l'année. 'Le variant Delta, les craintes d'une remontée de l'inflation et les problèmes logistiques créent tous des obstacles à l'économie américaine', explique Ataman Ozyildirim, le responsable de la recherche économique du ConfBoard, qui met néanmoins en avant le caractère 'généralisé' de la vigueur de la croissance aux Etats-Unis.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.