USA-Le trafic aérien va reprendre après une panne de communications

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a levé vendredi son ordre d'immobilisation des vols aux Etats-Unis, plus de quatre heures après qu'une panne de communications a affecté les centres de contrôle du trafic aérien.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que l'espace aérien des Etats-Unis avait rouvert à 20h15 (01h15 GMT), prévenant toutefois que le retour à la normale prendrait du temps.

Des milliers de vols ont été annulés ou retardés, et plus de 1.000 vols prévus ce week-end a déjà été annulés , selon le site FlightRadar24. Des analystes du secteur estiment que le retour à la normale pourrait prendre plusieurs jours.

S ean Duffy a dit que les problèmes avaient commencé à 15h36, lorsque les systèmes de radars et de communications des centres de contrôle du trafic aérien avaient montré des signes d'instabilité.

Les systèmes ont produit des informations contradictoires, ce qui a poussé la FAA à immobiliser les vols à travers le pays, a-t-il indiqué.

Le problème initial a été réglé et les vols peuvent désormais se faire en toute sécurité, a annoncé Sean Duffy.

Il a toutefois prévenu qu'une mise à jour du système vieillissant de contrôle du trafic aérien était nécessaire, et a appelé à un financement de 50 milliards de dollars pour sa modernisation.

La Maison blanche et le département des Transports avaient appelé vendredi le Congrès à approuver une mesure d'un montant de 30,1 milliards de dollars prévoyant la mise à jour des aéroports et des infrastructures de contrôle du trafic aérien.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré qu'il n'existait pour l'heure "aucune preuve" que la panne ait été causée par une cyberattaque ou un agent d'intelligence artificielle (IA).

"Il semble que le problème ait été mécanique, mais nous continuons d'enquêter", a-t-il dit.

(avec Jasper Ward, Dan Catchpole Kristina Cooke, Bhargav Acharya, Anshuman Tripathy et Chris Sanders, rédigé par Joe Brock; version française Camille Raynaud)