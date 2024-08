Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: le temps est venu de baisser les taux, estime Powell information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le temps est venu d'ajuster la politique monétaire restrictive menée aux Etats-Unis depuis plus de deux ans maintenant que l'inflation reflue et que le marché de l'emploi ralentit, a déclaré vendredi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.



Dans un discours prononcé à l'occasion du symposium de Jackson Hole, dans l'Etat du Wyoming, le patron de la Fed a plaidé pour une approche plus accommodante de la part de la banque centrale américaine.



'Le temps est venu d'ajuster la politique monétaire', a-t-il souligné lors de son intervention.



'En adoptant de manière appropriée notre politique restrictive, il y a de bonnes raisons de penser que l'économie peut revenir à un taux d'inflation de 2% tout en conservant un marché du travail solide', a-t-il assuré.



De son point de vue, un certain nombre de 'progrès' ont été réalisés en vue de rétablir la stabilité des prix sans toutefois déstabiliser le marché de l'emploi, même si 'la tâche n'est pas encore terminée' selon lui.



Le patron de la Fed n'est toutefois pas allé jusqu'à envoyer un signal clair sur l'ampleur et le calendrier des mesures d'assouplissement monétaire à attendre.



'La direction dans laquelle nous avançons est claire, mais la date et le rythme de nos baisses de taux dépendra des indicateurs à venir, de l'évolution des perspectives et de l'équilibre des risques', a-t-il indiqué.



Jerome Powell a toutefois estimé que le niveau actuel des taux laissait à l'institution suffisamment de latitude pour faire face aux difficultés actuelles, y compris un brusque coup de frein au niveau de l'emploi.



Sur les marchés financiers, les propos du président de la banque centrale américaine ont été favorablement interprétés, Wall Street ayant accentué ses gains suite à ces déclarations, avec une hausse de 1,7% pour l'indice S&P 500.



Le dollar a accentué ses pertes, permettant à l'euro de remonter au-delà de 1,1170, les cambistes jugeant positif son ton concernant l'évolution de l'économie.



Les rendements obligataires se tassent eux aussi, le papier à dix ans repassant sous la barre de 3,80%.



Parallèlement, les anticipations d'une baisse des taux de 50 points de base à l'issue de la réunion du 18 septembre remontent en flèche, pour désormais atteindre 32,5% contre 24% hier, selon l'outil FedWatch du CME.



Le scénario d'une réduction de 25 points de base reste toutefois majoritaire, avec une probabilité évaluée à 67,5%, à comparer avec 76% hier.





