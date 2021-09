Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : le 'tapering' de la Fed au coeur des préoccupations information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le 27 août dernier, à l'occasion du très attendu sommet de Jackson Hole, Jerome Powell, le président de la Fed, rappelait à son auditoire que la politique monétaire de l'institution avait permis d'alimenter la reprise vigoureuse de l'économie américaine. Toutefois, cette politique ultra-accommodante, indexée sur l'inflation et l'emploi, ne sera pas éternelle et l'ombre d'un ' tapering ' - soit la baisse progressive de cette politique de soutien - plane sur le dernier trimestre 2021. Pour Alexandre Baradez, responsable Analyses Marchés d'IG France, ' il semble de moins en moins justifié de poursuivre une politique monétaire de crise, alors que la situation sanitaire a largement évolué et que nous ne sommes plus sur les même niveaux de risque qu'en 2020 '. Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis montrent en effet qu'il y a désormais davantage d'emplois vacants que de demandeurs d'emplois dans le pays, tandis que l'inflation PCE, à 4,2%, n'avait pas connu une telle progression depuis 1990... Si les analyses divergent quant au caractère transitoire - ou non - de l'inflation, les faucons de la Fed plaident pour un tapering rapide des achats d'actifs pour laisser ensuite de la marge concernant une éventuelle action sur les taux. A l'heure actuelle, la Fed conserve néanmoins le même niveau d'achats d'actifs (120 Mds$ mensuel) qu'en pleine crise systémique, un ' soutien démesuré ' et ' sans logique ', juge Alexandre Baradez. Dans ces conditions, 'la question de la complaisance de la Fed et de son président se pose légitimement à ce stade de la reprise ', poursuit-il. Pour l'analyste, si la politique monétaire de la Fed repose en effet sur les indicateurs d'inflation et d'emploi, le maintien de la stabilité financière fait aussi partie du mandat implicite de la Fed. ' On a l'impression que Powell fait attention à ne pas prononcer un mot qui puisse déplaire aux marchés. Or, plus la Fed tarde à communiquer précisément sur le tapering, plus elle s'expose à un risque de réaction brutale de leur part ', conclut-il.

