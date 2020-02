Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le Sénat vote contre l'audition de témoins au procès Trump Reuters • 31/01/2020 à 23:59









WASHINGTON, 31 janvier (Reuters) - Le Sénat a voté vendredi contre l'audition de témoins et la présentation de documents supplémentaires au procès en destitution de Donald Trump, ouvrant la voie à l'acquittement imminent du président républicain des Etats-Unis. Le Sénat, contrôlé par les républicains, a rejeté par 51 voix contre 49 la proposition des démocrates de convoquer des témoins. Les "procureurs" démocrates devaient parvenir à convaincre au moins quatre sénateurs républicains. Ils espéraient notamment pouvoir convoquer l'ancien conseiller national à la sécurité, John Bolton. Dans un communiqué, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a indiqué vouloir conclure le procès en destitution de Donald Trump "dans les prochaines jours". Le locataire de la Maison blanche est accusé par les démocrates d'abus de pouvoir et d'entrave au Congrès dans l'"affaire ukrainienne." (Richard Cowan et David Morgan, version française Jean Terzian)

