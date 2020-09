Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : le secteur privé toujours en zone d'expansion Cercle Finance • 23/09/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé aux Etats-Unis a continué de croître en septembre, quoiqu'à un rythme légèrement moins soutenu qu'au mois de d'août, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle PMI. L'indice PMI 'flash' composite s'est à peine tassé ce mois-ci, atteignant 54,4 après 54,6 en août, selon les résultats de l'enquête d'IHS Markit. Pour mémoire, un indice PMI supérieur à 50 points signifie que l'activité du secteur privé se situe en zone de croissance. Dans les services, le PMI 'flash' est ressorti en baisse à 54,6, à comparer avec 55 en août, alors que le consensus l'attendait à 54,5. Pour ce qui concerne l'activité manufacturière, l'indice PMI a progressé à 53,3 contre 52,7 en août, là où les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,3. 'Les entreprises américaines ont fait état d'une solide fin de troisième trimestre, la demande progressant à un rythme rapide et dopant la poursuite du redressement de la production et de l'emploi', s'est félicité Chris Williamson, le chef économiste d'IHS Markit. 'La question est maintenant de savoir si cette solide performance de l'économie peut se prolonger au quatrième trimestre', ajoute-t-il, en référence au niveau toujours élevé des infections au Covid-19.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.