Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: le secteur privé ralentit sa contraction (PMI) information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le secteur privé américain a ralenti sa contraction au mois de septembre sous l'effet d'un retour de la croissance des prises de commandes, montre l'enquête PMI publiée vendredi par S&P Global.



Son indice composite - qui mesure l'activité globale à partir des réponses des directeurs d'achat des entreprises du secteur - s'est établi à 49,3 ce mois-ci, contre 44,6 en août.



Dans les services, le PMI 'flash' s'est fortement accru pour atteindre 49,2, après 43,7 en août, un niveau largement supérieur au consensus qui visait 45.



Le PMI de l'industrie manufacturière a lui progressé à 51,8 en comparaison de 51,5 le mois dernier, dépassant là aussi les projections des économistes qui visaient en moyenne 51,3.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef en charge de l'enquête, ces chiffres - et tout particulièrement la modeste croissance affichée par les prises de commandes - sont de nature à apaiser certaines inquiétudes ayant trait au rythme actuel du ralentissement de l'économie américaine.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.