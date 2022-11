Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: le secteur privé crée moins d'emplois que prévu (ADP) information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 127.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes, montre l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.



Les économistes anticipaient autour de 200.000 créations d'emploi, après les 239.000 postes créée le mois dernier.



Dans sa note d'information, le spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines précise que ce sont les secteurs de la construction et des autres métiers sensibles à la remontée des taux d'intérêt qui ont le plus pesé sur sa statistique, qui ressort au plus bas depuis janvier 2021.



Les chiffres officiels des créations d'emploi pour novembre - qui seront dévoilés vendredi par le Département du Travail - porteront à la fois sur le secteur privé et le service public.



Les économistes s'attendent là encore à 200.000 créations d'emploi non agricoles le mois dernier, après 261.000 en octobre.





