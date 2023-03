Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu (ADP) information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 242.000 emplois en février, un chiffre supérieur aux attentes, montre l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



A titre de comparaison, les économistes anticipaient en moyenne 200.000 créations d'emplois, après 119.000 postes créés au mois de janvier, un chiffre révisé en hausse au lieu des 106.000 estimés initialement, ajoute ADP.



Le rapport montre que les créations de postes ont été particulièrement dynamiques dans les secteurs des loisirs et de l'hospitalité (+83.000), de la finance (+62.000) et de l'industrie manufacturière (+43.000).



Cette statistique intervient deux jours avant la parution des chiffres officiels des créations d'emploi pour le mois de février, qui seront publiés vendredi par le Département du Travail et qui portent à la fois sur le secteur privé et sur le secteur public.



Les économistes s'attendent à environ 215.000 créations d'emplois non agricoles aux Etats-Unis le mois dernier, après les 517.000 annoncées en janvier, avec un taux de chômage resté stable à 3,4%.





