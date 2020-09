Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le secteur aérien espère une nouvelle aide de $25 milliards Reuters • 30/09/2020 à 07:46









WASHINGTON, 30 septembre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a exhorté le Congrès à adopter mercredi un nouveau plan d'aide à l'emploi de 25 milliards de dollars (21,3 milliards d'euros) pour les compagnies aériennes frappées par la crise du coronavirus. Les élus du Capitole avaient approuvé en mars dernier un programme d'aide qui prend fin ce mercredi dans le cadre d'un vaste plan de relance de l'économie des Etats-Unis. Compagnies et syndicats multiplient les pressions sur le Congrès pour le renouvellement de cette aide, mais des responsables du secteur reconnaissent n'avoir aucune garantie qu'il sera adopté. Majoritaires à la Chambre des représentants, les démocrates ont présenté un ensemble de mesures de soutien à l'économie de 2.200 milliards de dollars mais se montrent peu enclins à voter un programme spécifique pour les seuls employés du secteur aérien. S'adressant aux élus, Steven Mnuchin leur a demandé d'agir vite "afin que nous puissions continuer à soutenir les employés du secteur aérien alors que les activités reprennent". Mnuchin avait exclu la semaine dernière d'agir par ordonnance. Nick Calio, qui dirige Airlines for America, un groupe de pression des compagnies, a déclaré mardi que le secteur espérait un vote favorable du Congrès avant la date butoir de mercredi, "mais le temps presse". (David Shepardson et Mohammad Zargham; version française Jean-Stéphane Brosse)

