Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : le repli du PIB un peu moins prononcé que prévu Cercle Finance • 30/09/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - L'économie américaine s'est finalement contractée un peu moins que prévu au deuxième trimestre, d'après la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) rendue publique ce jeudi par le Département du Commerce. La chute du PIB sur la période avril-juin ressort à 31,4% par rapport à la deuxième estimation de -31,7% qui avait été publiée en août. Le consensus s'attendait à une confirmation de ce dernier chiffre. Pour mémoire, la croissance aux Etats-Unis était ressortie à 5% au premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, la révision des dépenses de consommation des particuliers a plus que contrebalancé la révision à la baisse des chiffres des exportations et de l'investissement résidentiel. L'indice des prix 'core PCE' - très suivi par la Réserve fédérale américaine - ressort lui en baisse de 1,6%, dont un repli de 0,8% hors alimentation et énergie.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.