USA-Le rebond de l'emploi privé un peu inférieur aux attentes-ADP

01/07/2020 à 14:28









WASHINGTON, 1er juillet (Reuters) - Le rebond de l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en juin a été légèrement moins marqué qu'attendu, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Elle recense 2,369 millions de créations de postes alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 3,0 millions. Le chiffre du mois de mai a toutefois été révisé en très forte hausse puisqu'ADP fait état désormais de 3,065 millions de postes créés, contre 2,76 millions suppressions de postes annoncées il y a un mois. Le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail sera publié jeudi, avec 24 heures d'avance sur le calendrier habituel, en raison de la fermeture d'une partie des administrations et des marchés financiers vendredi à la veille de la fête nationale américaine. Le consensus Reuters table sur 3,0 millions de créations d'emplois non-agricoles pour le mois de juin après les 2,5 millions enregistrées en mai, qui avaient créé la surprise. Un tel chiffre ne ferait que ramener à 17 millions environ le nombre d'emplois détruits depuis le début de la crise du coronavirus. (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)

