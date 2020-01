Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le procès en destitution de Trump touche à sa fin Reuters • 31/01/2020 à 13:32









(Actualisé avec précisions, citations) WASHINGTON, 31 janvier (Reuters) - Le procès en destitution de Donald Trump devrait se conclure rapidement par l'acquittement du président des Etats-Unis à moins que les démocrates parviennent à convaincre assez de sénateurs républicains de convoquer des témoins capitaux pour l'accusation, ce qui paraît peu probable. Les démocrates ferraillent depuis l'ouverture du procès il y a deux semaines devant la chambre haute du Congrès pour obtenir la convocation de témoins mais les républicains, majoritaires au Sénat avec 53 élus sur 100, font bloc pour empêcher cette possibilité. Majoritaires à la Chambre des représentants où ils ont voté en décembre la mise en accusation de Donald Trump, pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès, les démocrates doivent convaincre au moins quatre sénateurs républicains pour atteindre 51 voix et pouvoir appeler des témoins au procès. Mais leurs efforts semblent réduits à néant depuis que l'élu républicain Lamar Alexander, qui était jusque-là indécis, a déclaré jeudi soir qu'il n'était pas nécessaire que de nouvelles pièces soient présentées au Sénat. A moins du revirement, peu probable, d'un autre sénateur républicain, la décision d'Alexander semble annoncer la fin du procès de Donald Trump. Les sénateurs écouteront ce vendredi les conclusions de l'accusation et de la défense avant de voter sur l'opportunité de convoquer des témoins. Un vote définitif sur l'acquittement pourrait avoir lieu dès vendredi ou samedi, dit-on au Congrès. Les "procureurs" démocrates espéraient pouvoir interroger notamment l'ancien conseiller national à la sécurité, John Bolton, qui a selon la presse écrit un manuscrit dans lequel il assure que Donald Trump lui a bien déclaré en août dernier qu'il comptait geler l'aide pour l'Ukraine afin d'obtenir de Kiev l'ouverture d'une enquête contre Joe Biden, son possible rival démocrate pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Cette affaire ukrainienne est à l'origine de la procédure d'impeachment. "Nous savons pourquoi ils ne veulent pas que John Bolton témoigne", a déclaré le représentant démocrate Adam Schiff, qui dirige l'équipe d'accusation au procès, jeudi devant le Sénat. "Ils ne veulent tout simplement pas que le peuple américain entende les détails répugnants et choquants de cette affaire." Donald Trump, en pleine campagne pour sa réélection en novembre, présente ce procès comme une tentative d'annuler le résultat de la présidentielle de 2016. "Ils veulent annuler nos bulletins de vote, empoisonner notre démocratie et renverser tout notre système de gouvernement", a déclaré le président américain lors d'un meeting électoral jeudi soir à Des Moines, dans l'Iowa. (Richard Cowan, David Morgan, Patricia Zengerle et Susan Cornwell; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

