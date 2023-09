Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

USA: le PMI manufacturier s'enfonce sous les 50 en août information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 15:53

(CercleFinance.com) - Les conditions opérationnelles du secteur manufacturier américain se sont contractées à un rythme accéléré en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur s'est établi à 47,9 pour le mois écoulé, contre 49,0 en juillet.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



S&P Global explique qu'un déclin plus rapide des nouvelles commandes a entrainé une baisse de production, tandis que l'emploi a connu sa plus faible hausse depuis janvier et que les pressions inflationnistes sont demeurées modestes, quoiqu'en petite hausse.