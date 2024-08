Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: le PMI manufacturier repasse sous les 50 en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier américain s'est légèrement contracté en juillet, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui est ressorti à 49,6 pour le mois écoulé, contre 51,6 pour juin, passant ainsi sous les 50 pour la première fois en sept mois.



Pour mémoire, c'est ce seuil des 50 points qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur : plus l'indice PMI est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



S&P Global précise que les nouvelles commandes ont connu une chute solide, tandis que la production et l'emploi ont augmenté à de moindres rythmes, et que l'inflation au niveau des prix de vente a atteint un plus bas d'un an.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.