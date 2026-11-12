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USA : le nombre de nouveaux inscrits au chômage au-dessus des attentes
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 14:46

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Le département américain du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 200 000 nouvelles demandes d'allocations chômage lors de la semaine du 2 novembre, soit 9 000 de plus que la semaine précédente dont le chiffre avait été relevé de 189 000 à 191 000. A titre de comparaison, le consensus anticipait 195 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, qui atténue les fluctuations hebdomadaires, se maintient à 195 250.

Les demandes d'indemnisation en cours reculent en revanche de 20 000 pour s'établir à 1 697 000 sur la semaine close le 31 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles).

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