USA-Le nombre d'offres d'emploi chute à 7,079 mlns en août - Jolts

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé en août, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 7,079 millions en août, contre 7,335 millions en juillet (révisé de 7,271 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,225 millions d'offres d'emplois en août.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)