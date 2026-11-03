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USA-Le nombre d'offres d'emploi augmente à 7,523 mlns en septembre - Jolts
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 16:10

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Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a augmentéplus que prévu en septembre, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 7,523 millions en septembre, contre 7,190 millions en août (révisé de 7,079 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,100 millions d'offres d'emplois en septembre.

(Rédigé par Rihab Latrache)

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