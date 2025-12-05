USA-Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en décembre - Michigan

Le moral des ménages américains s'améliore plus que prévu en décembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 53,3 ce mois-ci après 51,0 en novembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 52,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a en revanche baissé à 50,7 ce mois-ci après 51,1 le mois précédent et alors que le consensus attendait 51,3.

Celle des perspectives a progressé à 55,0 contre 51,0 en novembre et un consensus qui l'attendait à 51,2.

Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,1% contre 4,5% un mois plus tôt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)