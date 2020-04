Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Le moral des ménages recule moins qu'attendu Reuters • 24/04/2020 à 16:32









USA: LE MORAL DES MÉNAGES RECULE MOINS QU'ATTENDU NEW YORK (Reuters) - La confiance des consommateurs américains s'est dégradée légèrement moins que prévu en avril, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 71,8 après 89,1 en mars alors que des résultats provisoires publiés il y a deux semaines l'avaient donné en baisse à 71,0 et que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse plus prononcée à 68,0. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 74,3 après 103,7 le mois précédent et 72,4 en première estimation. Celle des perspectives a reculé à 70,1 contre 79,7 en mars et 70,0 en première estimation. (Version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

