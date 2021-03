Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : le moral des ménages fait un bond en mars Cercle Finance • 12/03/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain a bondi début mars, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi. Ce baromètre de la consommation a atteint 83 en première estimation, contre 76,8 en février, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 78. Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle n'a progressé que de 86,2 à 91,5 le mois dernier, celui des anticipations a grimpé à 77,5, après 70,7 en février. Une montée en flèche qui survient alors que la situation sanitaire s'améliore plus vite que prévu aux Etats-Unis sous l'effet des campagnes de vaccination et alors que la Chambre des Représentants a voté cette semaine un gigantesque plan de soutien à l'économie qui prévoit le versement de chèques de 1400 dollars aux américains dans le besoin.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.