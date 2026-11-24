Dans des lettres rendues publiques mardi, le futur président démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jamie Raskin, a demandé à ces entreprises, dont Polymarket, Juul, GrabaGun PEW.N et Hadrian Automation, de lui transmettre les échanges qu'elles ont eus avec 1789 Capital.

Jamie Raskin souligne le "succès remarquable" de 1789 Capital à anticiper à la fois l'attribution imminente de contrats publics et la publication de décisions réglementaires favorables à des sociétés de son portefeuille ou affiliées, estimant que Donald Trump Jr disposait soit de "nouveaux pouvoirs magiques de clairvoyance", soit qu'il existait "une conspiration éhontée" visant à "truquer à la fois les politiques publiques et les marchés afin d'enrichir la Première Famille".

Les démocrates, qui prendront le contrôle du Congrès en janvier après avoir remporté la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, préparent une série d'enquêtes visant le président républicain Donald Trump et son administration, portant notamment sur les contrats publics, d'éventuels conflits d'intérêts, l'immigration et l'affaire Jeffrey Epstein.

Les représentants de Donald Trump Jr, de 1789 Capital, de Polymarket, de GrabaGun et de Hadrian Automation n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Juul a déclaré avoir reçu la lettre et avoir l'intention de "coopérer avec tout effort du Congrès visant à mieux comprendre notre entreprise, notre engagement à lutter contre le vapotage des mineurs et notre mission consistant à aider les fumeurs adultes de cigarettes traditionnelles à abandonner totalement le tabac".

Le président de 1789 Capital, Omeed Malik, et Donald Trump Jr, associé du fonds, ont rejeté toute accusation d'irrégularité lors d'un événement organisé par Axios la semaine dernière. Donald Trump a cherché vendredi à limiter la coopération entre le secteur privé et le Congrès en ordonnant aux entreprises bénéficiant de contrats fédéraux d'informer la Maison blanche avant de transmettre des informations aux parlementaires et de retenir tout document jugé confidentiel, dans une décision susceptible de faire l'objet de contestations judiciaires.

En vertu de la Constitution américaine, le Congrès dispose de pouvoirs de contrôle et peut obtenir des informations, notamment au moyen d'assignations à comparaître dont l'administration a cherché à restreindre la portée.

LE TIMING PROVIDENTIEL

Dans sa lettre adressée à Polymarket, Jamie Raskin écrit que la plateforme de marchés prédictifs "a bénéficié du timing providentiel de 1789 Capital" et rappelle qu'elle était "de facto interdite" avant le retour de Donald Trump à la Maison blanche, avant la clôture d'une enquête en 2025 puis l'approbation d'une acquisition.

"Ce n'est qu'après que l'administration Trump a ouvert la voie à Polymarket pour concurrencer sur le marché américain que l'entreprise a révélé que 1789 Capital y avait, selon certaines informations, investi plusieurs dizaines de millions de dollars", a-t-il écrit.

Jamie Raskin cite également juillet 2025, lorsque les restrictions sur les ventes des cigarettes électroniques Juul à cartouches aromatisées ont été assouplies avec l'autorisation de commercialiser des produits mentholés et d'autres références de la marque.

Cette décision est intervenue après une prise de participation de 5 millions de dollars de 1789 Capital dans l'entreprise en mars 2025. D'autres produits Juul ont ensuite été autorisés plus tôt cette année, souligne-t-il.

Jamie Raskin évoque également GrabaGun, entrée en Bourse en 2025 après sa fusion avec Colombier Acquisition Corp. II, une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) soutenue par Omeed Malik. En mai 2026, l'administration Trump a proposé des règles visant à faciliter l'expédition directe d'armes à feu aux clients, souligne-t-il.

Il s'est aussi interrogé sur Hadrian Automation, une société industrielle dans laquelle, selon lui, 1789 Capital a investi après d'importants dons à des entités politiques alignées sur Donald Trump.

La marine américaine a annoncé en 2026 un partenariat de 900 millions de dollars pour la production de sous-marins et attribué à l'entreprise un contrat de 80 millions de dollars pour une usine de fabrication d'armes, tandis que Hadrian continuait d'effectuer des dons politiques, écrit Jamie Raskin.

Il relève que le président lui-même a publiquement reconnu l'existence de conflits d'intérêts potentiels, déclarant à CNBC en juillet : "Je me sens presque désolé pour mes enfants (...) parce que la présidence est si puissante, si importante, que tout leur est lié.

S'ils achètent une entreprise de cupcakes, alors l'énergie nécessaire à fabriquer les cupcakes est liée à ma politique énergétique, donc il y a un conflit. Presque tout ce qu'ils font (...) s'ils achètent un camion économe en énergie, ils disposent d'informations privilégiées."

(Reportage Susan Heavey, Jarrett Renshaw, Emma Rummney, Nathan Gomes, Arasu Kannagi Basil; version française Nicolas Delame)