USA-Le discours de fin de convention de Trump moins suivi que celui de Biden

LOS ANGELES, 28 août (Reuters) - Environ 21,6 millions d'Américains ont regardé à la télévision le discours prononcé par Donald Trump lors de la soirée de clôture de la convention nationale du Parti républicain, selon les premiers chiffres d'audience, ce qui augure d'un audience totale inférieure à celle du démocrate Joe Biden. Les premières estimations du cabinet d'études Nielsen rendues publiques vendredi par un journaliste de CNN portent sur neuf grands réseaux ("networks") de télévision et les chiffres définitifs devraient être supérieurs. Ils n'intégreront cependant pas les personnes qui ont suivi le discours sur internet. Le discours prononcé par Joe Biden en clôture de la convention démocrate la semaine dernière a été regardé à la télévision par 24,6 millions de personnes selon les données Nielsen. Les deux conventions se sont tenues pour l'essentiel à distance en raison de la pandémie de coronavirus. Jeudi, Donald Trump a prononcé son discours devant la Maison blanche, ce qui a suscité de vives critiques sur l'utilisation de la résidence présidentielle à des fins partisanes. Lors de la convention républicaine de 2016, son discours d'acceptation de la nomination avait été regardé à la télévision par 32,2 millions de personnes. (Jill Serjeant, version française Marc Angrand)

