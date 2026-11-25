Le département américain de la Justice n'a pas mené une enquête formelle sur Jensen Huang avant son retour à la tête de Nvidia NVDA.O , en dépit d'investigations distinctes sur les activités du géant technologique et sur les accusations selon lesquelles Huang a entretenu une liaison avec une espionne chinoise présumée, ont déclaré des personnes au fait du dossier.

Au contraire, ont précisé les trois sources, le procureur général Todd Blanche (l'équivalent du ministre fédéral de la Justice) a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que Nvidia avait enfreint la loi au regard des enquêtes portant sur deux de ses clients, Super Micro Computer et Megaspeed, lesquels sont soupçonnés de contrebande de puces de pointe à la Chine.

Ces conclusions, qui pourraient évoluer au fil des enquêtes, ont été cruciales dans le compte-rendu effectué lors du week-end écoulé au président Donald Trump et au vice-président J.D. Vance pour les informer que le département ne disposait d'aucune preuve indiquant que Jensen Huang présentait un risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis, ont déclaré deux des sources.

Prônée par Donald Trump, qui a revendiqué avoir joué un rôle "très important" , la réhabilitation de Jensen Huang comme directeur général de Nvidia a provoqué la colère d'élus du Congrès , aussi bien chez les pairs républicains du président américain que les démocrates, qui estiment qu'il est prématuré d'écarter l'hypothèse que Nvidia ou son patron historique ont mis en danger la sécurité nationale américaine.

Il est vraisemblable que l'absence de démarche supplémentaire pour évaluer les actions du géant technologique et de Jensen Huang, durant la dizaine de jours ayant séparé la démission contrainte de ce dernier et son retour en poste après intervention de Donald Trump, incite les élus du Congrès à lancer de nouvelles enquêtes.

Jensen Huang doit déjà être entendu au Capitole la semaine prochaine.

"AUCUNE PREUVE SELON LAQUELLE IL A COMMIS UN CRIME"

Selon deux des sources, le département de la Justice n'a pas trouvé de preuve, durant ses enquêtes sur des clients de Nvidia, que Jensen Huang oeuvrait au profit de Pékin ou avait transféré en tout état de cause des technologies ou informations sensibles à la Chine. Nvidia n'était pas visé par ces enquêtes et a coopéré en fournissant des documents, en prenant part à des auditions et en transmettant d'autres documents ayant permis de parvenir à cette conclusion, ont ajouté ces sources.

Aucune enquête de contre-espionnage n'a été menée sur Jensen Huang par les agences américaines du renseignement, ont déclaré deux autres personnes au fait de la question. Ces agences ont rassemblé des informations sur la femme d'affaires chinoise avec laquelle Huang a eu une relation extraconjugale - Alice Huang , ancienne dirigeante de Megaspeed, accusée d'être au coeur d'une campagne d'espionnage de Pékin. Rien n'a justifié d'ouvrir une enquête visant Jensen Huang, ont ajouté ces sources.

Des responsables du département de la Justice ont conclu que ni Nvidia ni Jensen Huang n'avaient été coupables d'inconduite et que Jensen Huang ne présentait pas un risque pour la sécurité nationale, ont rapporté deux des sources.

Informés de ces conclusions, Donald Trump et J.D. Vance ont relayé ce message auprès du conseil d'administration de Nvidia, d'après le récit effectué par le président américain lors d'une longue interview sur CNBC lundi.

S'exprimant mercredi devant les journalistes lors d'un déplacement dans l'Ohio, J.D. Vance a confirmé que des responsables sécuritaires et du département de la Justice l'ont informé que Jensen Huang n'était pas visé par une enquête avant sa réhabilitation chez Nvidia. "Je n'ai vu aucune preuve selon laquelle il a commis un crime", a-t-il ajouté.

Le New York Times, qui avait révélé par le passé la relation entretenue par Jensen Huang avec Alice Huang et des éléments selon lesquels cette dernière était une espionne chinoise présumée, a rapporté cette semaine qu'Alice Huang était en contact avec de hauts responsables des services d'espionnage chinois durant plus d'un an pendant cette liaison.

"ALARMANT"

Dans la foulée du départ initial de Jensen Huang de la direction générale de Nvidia, Todd Blanche avait déclaré que le FBI se "penchait" sur des informations selon lesquelles le dirigeant avait eu une liaison avec une espionne et qu'il n'était alors parvenu à aucune conclusion.

Le procureur général a refusé à plusieurs reprises mardi en conférence de presse de répondre aux questions portant sur la manière dont l'administration Trump a établi que Jensen Huang ne représentait pas un danger pour la sécurité nationale.

Le Wall Street Journal a rapporté en premier lieu que les conclusions de Todd Blanche étaient basées sur des éléments d'enquêtes distinctes autour de Nvidia.

Aux yeux d'experts, les autorités fédérales ont ignoré les protocoles standard du contre-espionnage.

Le fait qu'"aucune enquête formelle du département de la Justice n'ait été signalée sur ces accusations de sécurité nationale est alarmant", a commenté Steve Cash, ancien officier de la CIA qui dirige une association d'anciens représentants sécuritaires américains, The Steady State.

Un représentant des forces de l'ordre, informé de la question, a déclaré que le FBI a effectué au moins deux "présentations de défense" aux dirigeants de Nvidia à propos des tactiques d'espionnage de la Chine.

On ne sait pas si ces présentations, dont l'existence n'avait pas été rapportée auparavant, s'inscrivaient dans le cadre de mesures de routine des autorités américaines auprès des grandes firmes technologiques ou si elles concernaient spécifiquement la menace représentée par Alice Huang.

Reuters n'a pas pu déterminer non plus si ces compte-rendus avaient été effectués auprès de Jensen Huang lui-même.

Il est courant que des responsables fédéraux avertissent les entreprises américaines des risques classiques d'espionnage, ont dit à Reuters deux anciens représentants sécuritaires.

(Dan Rosenzweig-Ziff, Erin Banco, Jonathan Landay et Andrew Goudsward; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)