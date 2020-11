Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : le déficit commercial s'est réduit en septembre Cercle Finance • 04/11/2020 à 14:43









(CercleFinance.com) - Le déficit de la balance commerciale des biens et services aux Etats-Unis est passé de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis. Ces statistiques mettent en évidence des excédents avec l'Amérique du Sud et centrale (2,5 milliards d'USD), l'OPEP (1,4 milliard d'USD) et Hong Kong (1,3 milliard d'USD), tandis que le déficit avec la Chine a diminué de 2,1 milliards de dollars pour s'établir à 24,3 milliards de dollars en septembre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.