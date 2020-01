Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le déficit budgétaire dépassera $1.000 mds en 2020 - Congrès Reuters • 29/01/2020 à 01:31









WASHINGTON, 29 janvier (Reuters) - L'économie des Etats-Unis progressera à un taux "solide" de 2,2% cette année, mais le déficit budgétaire fédéral dépassera 1.000 milliards de dollars, selon les prévisions dévoilée mardi du Bureau du budget du Congrès (CBO), entité non partisane. Le CBO s'attend à ce que l'économie soit solide en cette année électorale, en partie portée par la consommation, mais elle anticipe "une inflation et des taux d'intérêts plus élevés après une décennie durant laquelle les deux sont restés faibles, en moyenne". La croissance économique va ralentir à un taux moyen annuel de 1,7% entre 2021 et 2030, selon ses prévisions, tandis que la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt va selon lui ralentir en 2023. (Richard Cowan; version française Jean Terzian)

