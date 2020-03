Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le coronavirus ne nuira pas longtemps à l'économie, assure Trump Reuters • 23/03/2020 à 23:41









WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il ne laisserait pas le coronavirus causer des dommages durables à l'économie américaine et qu'il examinerait comment faire repartir l'activité après la fin des mesures de restrictions prises pour 15 jours afin de lutter contre le virus. "L'Amérique sera de nouveau et bientôt ouverte aux affaires", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. "Nous n'allons pas laisser cela se transformer en un problème financier de longue durée", a-t-il ajouté. (Jeff Mason, Alexandra Alper, Steve Holland, Lisa Lambert, Makini Brice et Sarah Lynch, Blandine Hénault pour la version française)

