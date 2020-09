Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le chemin vers la reprise demeure semé d'embûches-Powell (Fed) Reuters • 22/09/2020 à 16:59









22 septembre (Reuters) - L'économie américaine a montré des signes d'amélioration depuis que la pandémie de coronavirus l'a plongée en récession mais le chemin à parcourir reste très incertain et la Réserve fédérale se tient prête à en faire davantage si nécessaire, a déclaré mardi son président. Jerome Powell a noté le rebond de l'emploi et des dépenses de consommation depuis le creux touché par la première économie du monde au printemps et au début de l'été mais il s'est montré prudent pour la suite. "Le chemin devant nous reste très incertain", a-t-il dit devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, la première des trois auditions du patron de la banque centrale américaine prévues cette semaine au Congrès. "Une reprise complète ne sera susceptible de se produire que lorsque les gens seront confiants qu'il est sûr de s'engager à nouveau dans une large gamme d'activités", a-t-il ajouté en faisant référence à la prudence provoquée par la crise sanitaire. En attendant, "nous demeurons engagés à utiliser tous nos instruments pour faire ce que nous pouvons, pour aussi longtemps que nécessaire, pour s'assurer que la reprise sera aussi forte que possible et pour limiter les dégâts durables pour l'économie", a-t-il ajouté. (Dan Burns, Ann Saphir, Andrea Shalal et Howard Schneider, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.