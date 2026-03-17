USA-Le chef de l'antiterrorisme démissionne en raison de la guerre en Iran

Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme aux Etats-Unis, a annoncé mardi sa démission en raison de la guerre contre l'Iran, affirmant dans une lettre à Donald Trump diffusée sur X que "l'Iran ne représentait aucune menace imminente" pour les Etats-Unis.

Il est le premier responsable de haut rang au sein de l'administration Trump à démissionner en raison de ce conflit déclenché le 28 février par des bombardements israélo-américains sur l'Iran.

"Je ne peux en toute conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre pays et il est évident que nous avons commencé cette guerre en raison de la pression exercée par Israël et son puissant lobby", écrit Joseph Kent dans sa lettre au président américain.

Donald Trump a déclaré le 2 mars devant des journalistes qu'"un régime iranien armé de missiles à longue portée et d'armes nucléaires serait une menace intolérable pour le Proche-Orient, mais aussi pour le peuple américain".

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de réaction à la démission de Joseph Kent, pas plus que les services de la directrice du Renseignement national, Tulsi Gabbard, dont il dépend.

Cette démission semble avoir pris de court les responsables du renseignement américain.

Joseph Kent est considéré comme un proche de Tulsi Gabbard, elle-même discrète depuis le début de la guerre.

Elle n'a effectué aucune déclaration officielle sur le sujet et n'est apparue en public qu'à l'occasion du rapatriement aux Etats-Unis des dépouilles des soldats américains tués dans le cadre de ce conflit.

(Katharine Jackson, Susan Heavey, Phil Stewart, Erin Banco, Idrees Ali et Jarrett Renshaw, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)