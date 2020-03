Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le bilan de la Fed inscrit un nouveau record à $4.700 mds Reuters • 19/03/2020 à 23:20









WASHINGTON, 19 mars (Reuters) - Le bilan de la Réserve fédérale américaine a atteint cette semaine un montant sans précédent de 4.700 milliards de dollars (4.400 milliards d'euros), conséquence des multiples mesures exceptionnelles mises en oeuvre pour tenter de limiter les ravages économiques causés par la pandémie de coronavirus, montrent les chiffres publiés jeudi par la banque centrale. Les emprunts des banques au guichet d'escompte de la Fed ont bondi à 28 milliards de dollars cette semaine, leur plus haut niveau hebdomadaire depuis 2009, contre 11 milliards la semaine précédente, après la réduction du taux de ces prêts et l'appel lancé par l'institution aux établissements financiers pour les encourager à maintenir les flux de crédit aux entreprises et aux ménages. Le guichet d'escompte est le principal outil auquel la Fed a recours pour jouer son rôle de "prêteur en dernier ressort" mais les banques ont souvent tendance à éviter d'y recourir pour ne pas donner l'impression d'être soumises à des tensions. "La Réserve fédérale est encouragée par l'augmentation notable des emprunts au guichet d'escompte cette semaine, les banques démontrant leur volonté d'utiliser le guichet d'escompte comme source de financement pour soutenir le flux des crédits aux ménages et aux entreprises", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le gonflement marqué du bilan de la banque centrale, de près de 350 milliards de dollars en une semaine, s'explique aussi par l'augmentation des rachats de prêts et par la reprise des achats d'obligations sur les marchés financiers. (Howard Schneider, version française Marc Angrand)

