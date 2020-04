Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La sénatrice Warren se rallie à la candidature présidentielle de Biden Reuters • 15/04/2020 à 15:32









WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - La sénatrice Elizabeth Warren a affiché à son tour mercredi son soutien à Joe Biden, un ralliement supplémentaire pour l'ex-vice-président américain quasiment assuré d'être investi par le Parti démocrate pour l'élection présidentielle de novembre. "En cette période de crise, il importe plus que jamais que le prochain président rétablisse la foi des Américains dans un gouvernement droit, efficace, et j'ai vu Joe Biden aider à reconstruire notre nation", écrit la sénatrice du Massachusetts dans un tweet. "Aujourd'hui, ajoute-t-elle, je suis fière de soutenir Joe Biden comme président des Etats-Unis." Avec le ralliement de cette figure de l'aile gauche du Parti démocrate, Joe Biden enregistre un troisième soutien de tout premier plan cette semaine après ceux de Bernie Sanders, qui était son dernier rival dans la primaire démocrate, et de Barack Obama, dont il fut le vice-président de janvier 2009 à janvier 2017. A l'image du ralliement de Bernie Sanders, le soutien d'Elizabeth Warren, bien avant la convention du Parti démocrate prévu en août à Milwaukee, est un pas franchi sur la voie d'une réunification des démocrates. (Joseph Ax version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

