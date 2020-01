Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Réserve fédérale laisse sa politique monétaire inchangée Reuters • 29/01/2020 à 20:18









WASHINGTON, 29 janvier (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi, comme attendu, à l'issue de sa première réunion de l'année en s'appuyant sur une poursuite modérée de la croissance de l'économie américaine et sur la robustesse du marché du travail. L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire aux Etats-Unis, reste fixé entre 1,5% et 1,75%, comme attendu par la grande majorité des économistes interrogés par Reuters avant la réunion. "Les créations d'emploi on été solides (...) et le taux de chômage est demeuré bas", lit-on dans le communiqué du comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale, publié à l'issue de deux jours de débats. Le communiqué de la Fed, très proche de celui publié à l'issue de la réunion de décembre, juge le taux actuel des "fed funds" approprié pour soutenir la croissance de l'activité économique. Après avoir baissé ses taux à trois reprises l'an dernier, la Fed avait laissé clairement entendre qu'elle interrompait le cycle d'assouplissement de sa politique et que seul un choc économique "important" pourrait la conduire à modifier de nouveaux les taux. Son président, Jerome Powell, donnera une conférence de presse à 19h30 GMT pour commenter les décisions du FOMC. La décision de maintenir l'objectif des "fed funds" a été prise à l'unanimité. (Howard Schneider et Lindsay Dunsmuir, version française Patrick Vignal)

