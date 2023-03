USA: la récession "n'est que reportée" (Steven Bell, Columbia Threadneedle Investments)

(AOF) - « L'économie mondiale va mieux - alors pourquoi les actions américaines sont-elles plus basses ? » se demande Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA. « Des économies plus fortes devraient se traduire par de meilleurs bénéfices pour les entreprises et des cours boursiers plus élevés, mais février a été difficile pour les actions américaines et les marchés émergents ont fait encore pire » observe-t-il. Pour Steven Bell, la récession aux États-Unis " n'a été que reportée ", au vu de l'inflation.

" Des données américaines plus solides signifient un resserrement accru de la Réserve fédérale et des taux d'intérêt plus élevés sont mauvais pour les actions ". De plus, un marché du travail extrêmement tendu signifie que " les marges sont sous pression " : les bénéfices sont en baisse de 4 % dans les résultats pour le dernier trimestre de 2022.

Les mauvaises nouvelles concernant l'inflation américaine ont réduit l'espoir de voir la baisse des prix des matières premières et l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement conduire à " un cercle vertueux de désinflation ", permettant à la Fed de " se rapprocher de son objectif de 2 % sans récession ", même si " ce scénario est toujours possible ".

" Nous prévoyons que les actions européennes surperforment les actions américaines cette année " affirme l'analyste, ajoutant que " si l'économie américaine commence à s'affaiblir, cela devrait réduire la pression sur les rendements obligataires et affaiblir le dollar américain " ce qui " aiderait les actions des marchés émergents ".