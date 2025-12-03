USA-La production industrielle en hausse en septembre

La production industrielle aux États-Unis a progressé en septembre, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.
La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,1% de la production industrielle en septembre, après une baisse de 0,3% en août (révisé de +0,1%).
Les analystes tablaient sur une stabilité de la production en septembre.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)
