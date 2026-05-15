USA-La production industrielle augmente plus que prévu en avril

La production industrielle aux États-Unis a augmenté plus que prévu en avril, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,7% de la production industrielle, après -0,3% en mars (révisé de -0,5%).

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,3% de la production le mois dernier.

(Rédigé par Coralie Lamarque)