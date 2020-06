Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Maison blanche finalise son projet de réforme de la police Reuters • 10/06/2020 à 23:25









WASHINGTON, 10 juin (Reuters) - La Maison blanche a annoncé mercredi être en train de finaliser ses propositions visant à réformer la police après le décès de George Floyd lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis, mais elle a averti qu'une baisse de l'immunité des officiers de police n'était pas envisagée. S'exprimant lors d'un briefing à la Maison Blanche, l'attachée de presse Kayleigh McEnany a déclaré que les projets de l'administration Trump pour répondre aux préoccupations des manifestants concernant les brutalités policières arrivaient à leur "stade final". Elle a ajouté qu'elle espérait que les propositions pourraient être rendues publiques dans les "prochains jours". "Le président a passé les dix derniers jours à travailler discrètement et avec diligence sur des propositions visant à répondre aux problématiques que les manifestants ont soulevées dans tout le pays, des questions légitimes", a déclaré Kayleigh McEnany. Mais elle a exclu un soutien du président Donald Trump aux efforts visant à réduire l'immunité de la police. Un projet de loi démocrate, dévoilé lundi, prévoit de limiter l'immunité de la police afin de permettre aux individus d'obtenir plus facilement des dommages et intérêts contre les policiers dans le cadre de poursuites judiciaires. (Jeff Mason; Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.