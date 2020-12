Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : la hausse des prix des maisons accélère Cercle Finance • 29/12/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - La hausse du prix moyen des maisons a accéléré aux Etats-Unis en octobre par rapport au même mois de 2019, notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix ou San Diego, montre la dernière enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller dévoilée mardi. L'indice composite - calculé à partir des données des 20 premières agglomérations américaines - a bondi de 7,9% le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières, après une hausse de 6,6% en septembre. Si les prix flambent surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest du pays, les régions du Midwest et du Nord-Est sont également bien orientées, avec des hausses de respectivement 7,7% et 7,9%. 'Les données des derniers mois sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la crise du Covid a encouragé les acquéreurs à déménager de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, le responsable de la stratégie indicielle chez S&P Dow Jones Indices.

