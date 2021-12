Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: la hausse des prix des logements décélère en octobre information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - La hausse des prix des logements aux Etats-Unis a décéléré en octobre, à en croire les indices S&P CoreLogic Case-Shiller : exprimé en rythme annuel, l'indice au niveau national a augmenté de 19,1%, après une hausse de 19,7% observée en septembre.



L'indice calculé sur les 20 premières agglomérations américaines a vu sa croissance en rythme annuel passer de 19,1% en septembre à 18,4% en octobre, les taux les plus forts ayant été enregistrés à Phoenix (+32,3%), Tampa (+28,1%) et Miami (+25,7%).



'Nous avons suggéré précédemment que la force du marché du logement américain pourrait être menée en partie par un changement des préférences de localisation des ménages en réaction à la pandémie de Covid-19', rappelle Craig J Lazzara, managing director chez S&P DJI.





