USA - La fusée SpaceX a décollé de Cap Canaveral

CAPE CANAVERAL, Floride, 30 mai (Reuters) - La fusée SpaceX a décollé samedi à 19h22 GMT de son pas de tir situé à Cap Canaveral, en Floride. Ce lancement d'une fusée développée par une entreprise privée, dirigée par l'homme d'affaires Elon Musk, constitue le 1er vol habité lancé par la Nasa depuis 2011. (Joey Roulette; Nicolas Delame)

