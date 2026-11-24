Huawei a été reconnu mardi coupable d'un ensemble d'infractions pénales par un tribunal américain à l'issue d'un procès lors duquel le géant chinois des télécoms était notamment accusé d'avoir trompé des banques au sujet de ses activités en Iran et d'avoir volé des secrets commerciaux à des firmes américaines.

Un jury fédéral de Brooklyn, à New York, a déclaré Huawei coupable de 10 des 12 chefs d'accusation qui le visaient.

Les autorités américaines avaient depuis des années Huawei dans leur viseur, considérant que le groupe chinois représentait un risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Cette procédure pénale avait débuté en 2018, avant que Washington ne place l'année suivante Huawei sur une "liste noire" commerciale pour restreindre son accès aux technologies américaines.

D'après des experts, cette affaire n'a toutefois pas porté atteinte aux activités de Huawei, qui a diversifié ses activités et s'est imposé comme un acteur clé de la stratégie chinoise en matière d'intelligence artificielle (IA).

Huawei et trois de ses filiales étaient accusés notamment de fraude bancaire, de fraude électronique, de violation des sanctions américaines visant l'Iran, ainsi que de complot en vue de voler des secrets commerciaux et d'entraver la justice.

L'affaire a éclaté en décembre 2018 lorsque Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur de l'entreprise, a été placée en détention à Vancouver sur la base d'un mandat d'arrêt américain, ce qui a déclenché une crise diplomatique impliquant les États-Unis, la Chine et le Canada.

Meng avait été secrètement mise en examen pour avoir prétendument induit en erreur un banquier de HSBC au sujet des activités de Huawei en Iran afin que l'entreprise puisse faire entrer et sortir des dollars d'Iran en violation des sanctions américaines.

Elle s'est opposée à son extradition vers les États-Unis pendant près de trois ans, avant de conclure un accord et de rentrer en Chine, où elle a été accueillie en héroïne. Les charges retenues contre elle ont été abandonnées.

L'acte d’accusation de 2018 alléguait que Huawei avait induit en erreur HSBC, Standard Chartered et BNP Paribas au sujet de ses activités commerciales en Iran.

Les procureurs ont ajouté de nouveaux chefs d'accusation en 2020, notamment celui selon lequel Huawei aurait conspiré pour voler des secrets commerciaux à des entreprises technologiques américaines pendant plus de deux décennies.

Au cours du procès, les procureurs ont tenté de prouver que Huawei avait volé le code source de Cisco Systems CSCO.O pour ses routeurs, s'était emparé de la technologie d'antenne de l'entreprise Quintel et avait engagé un professeur pour accéder à un circuit imprimé développé par CNEX.

La défense a fait valoir que HSBC et les autres banques étaient au courant des activités de Huawei en Iran et se faisaient concurrence pour obtenir les contrats de Huawei.

Des articles publiés par Reuters en 2012 et 2013 ont contribué à mettre au jour les activités de Huawei en Iran et ont été évoqués au cours du procès.

(Karen Freifeld)